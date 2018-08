Napoli, Ospina è già pronto: si apre il ballottaggio con Karnezis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

David Ospina si è presentato giovedì a Napoli con l'idea di entrare subito in concorrenza per un posto da titolare. E' vero, ancora non è rientrato Meret, che quando verrà recuperato sarà il titolare della squadra di Ancelotti, ma per il momento il colombiano si giocherà il posto con il solo Karnezis. L'ex Arsenal, che ha preso il numero 25 che vestiva Reina, è arrivato in ottima forma ed è già in ballottaggio con il greco che non ha demeritato contro la Roma. Carletto dovrà decidere a breve a chi affidare la porta con il Milan, in attesa di capire quando avrà nuovamente a disposizione il giovane ex bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.