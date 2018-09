© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David Ospina, portiere del Napoli e della Nazionale colombiana, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio (0-0) ottenuto contro l'Argentina in amichevole: "Veniamo da un momento difficile e adesso ci aspetta una bella partita contro la Fiorentina, speriamo in un buon risultato. I nostri avversari hanno storia e buoni giocatori, ma dobbiamo pensare solo a fare punti. La Champions League (il Napoli giocherà con la Stella Rossa martedì a Belgrado)? E' un torneo importante, speriamo di fare un buon lavoro per andare avanti col nostro cammino".