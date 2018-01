Napoli, Overmars trattiene Younes: "Non lo cederemo a gennaio"

Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha fatto il punto sulla trattativa riguardante Amin Younes, ai microfoni di Voetbal International: “Ha 24 anni, ma è già esperto, sa cosa vuole e come gestirsi, è chiaro che vuol fare un passo in avanti nella sua carriera. La nostra priorità però è l’aspetto sportivo e non lo lasceremo andare via adesso, pur sapendo che lo potremo perdere a zero in estate. L’opzione di rinnovo per un altro anno? E’ esercitabile da entrambe le parti”.