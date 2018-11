Napoli, pari prezioso col PSG: ora il miracolo qualificazione è più vicino

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro pareggio contro il PSG e la qualificazione agli ottavi di Champions si avvicina. Il San Paolo - per la prima volta sold-out in stagione - esulta al fischio finale, consapevole che il risultato è sicuramente positivo per gli azzurri, tenendo conto anche del sorprendente ko del Liverpool a Belgrado, ma soprattutto della grande prova degli azzurri che limitano ancora una volta le bocche da fuoco del PSG con cuore, qualità ed organizzazione. Dopo il grande primo tempo dell'andata, la squadra di Ancelotti stavolta sfodera un secondo tempo d'altissimo livello, reagendo ad una prima frazione di gioco piuttosto bloccata ma chiusa in svantaggio per il gol subito da Bernat - a tempo scaduto, facendo infuriare Ancelotti - in una delle pochissime azioni dei parigini.

Il Napoli della ripresa fa scatenare il San Paolo. Le palle gol fioccano, tra un paio di salvataggi di Buffon su Mertens e deviazione dei difensori in extremis, fino al calcio di rigore procurato da Callejon e realizzato da un freddissimo Insigne, al quinto gol di fila al San Paolo in Champions (record nella storia del club). Nell'ultima parte il Napoli probabilmente paga lo sforzo per giungere al pareggio, il baricentro si abbassa leggermente per andare ad arginare Neymar che - senza rifornimenti - si abbassa a centrocampo per puntare in solitaria l'area di rigore, dove però trova due o tre maglie azzurre. Tutto come nei piani di Carlo Ancelotti che probabilmente confeziona la terza impresa del raggruppamento dopo quella dell'andata e col Liverpool. Per ora non basta per accedere agli ottavi, ma il Napoli guida un girone in cui veniva considerato battuto in partenza. Basterà battere la Stella Rossa ed attendere una vittoria o un pari del Liverpool a Parigi: in caso di vittoria del PSG, invece, tutto si giocherebbe ad Anfield ma il Napoli avrebbe due risultati su tre e persino la possibilità di perdere con un gol di scarto (da 2-1 a salire).