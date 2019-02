Napoli, passeggiata verso gli ottavi: Ancelotti trova i gol di scorta

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto come previsto. Il Napoli senza sprecare troppe energie elimina lo Zurigo e vola agli ottavi di finale - per la terza volta nella storia della 'nuova' Europa League, come non accadeva dal biennio di Benitez - amministrando il 3-1 dell'andata senza mai andare in affanno. Enorme la differenza di valori in campo anche in questa gara di ritorno nonostante una resistenza difensiva maggiore degli svizzeri e un ampio turnover. Ancelotti infatti lancia Chiriches al rientro dall'infortunio al crociato, anche per farlo crescere di condizione non avendo Albiol fermo ai box, a centrocampo chance per Diawara e soprattutto sugli esterni per Ounas e Verdi, alla fine entrambi decisivi con i due gol e andando anche a sopperire al digiuno di Insigne e Mertens che invece continuano a non concretizzare sotto misura.

Dopo il vantaggio, propiziato da un taglio velocissimo di Ounas ed una scucchiaiata per il taglio di Verdi, a sua volta dentro al campo pur partendo da sinistra, per Ancelotti c'è anche l'occasione di qualche esperimento. Insigne più largo a sinistra e Verdi che si accentra ulteriormente finendo seconda punta, in supporto a Mertens, spendendo anche meno energie non avendo i 90 minuti nelle gambe dopo tanti acciacchi e poche partite. L'ex Bologna e l'algerino - insieme al rientro di Chiriches - sono le note positive di una serata estremamente tranquilla. Agli ottavi entrerà nel vivo a tutti gli effetti la competizione e quest'oggi il sorteggi può già riservare tanti big-match: per il Napoli i rischi maggiori sono rappresentati naturalmente dalle inglesi, Chelsea ed Arsenal, il derby italiano con l'Inter, le spagnole, in particolar modo il Siviglia, e l'Eintracht che ormai non è più una sorpresa.