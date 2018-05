Napoli, per Ancelotti 5 milioni di euro a stagione fino al 2021

Playoff di serie B verso il rinvio. La decisione finale verrà presa domani, ma probabilmente le partite decisive per decretare chi verrà promosso in Serie A slitteranno di qualche giorno. Possibile che le prime partite - quella del Bari contro il Cittadella e quella del Venezia contro...

Balata non esclude il rinvio dei play off: "Aperti a ogni soluzione"

Venezia, Firenze: "Spero di essere l'arma in più di Inzaghi"

Caracciolo attende il Brescia. Ma le alternative non mancano

Carpi, occhi in Slovenia per Kolenc. C'è l'Avellino

Borghese non si nasconde: “Sarebbe un sogno restare al Livorno”

Ascoli, Cosmi: “Siamo allenati a vedere la morte calcistica in faccia"

Cittadella, esercitata l'opzione per il rinnovo di Strizzolo

Palermo, Dawidowicz: "Non è facile digerire la mancata promozione"

Ascoli, i convocati di Cosmi: rientra Pinto, out Cherubin e altri cinque

Arrivano anche i dettagli del contratto firmato da Carlo Ancelotti con il Napoli . Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico ha firmato per i prossimi tre anni a 5 milioni di euro netti a stagione. A fare parte del suo staff saranno invece suo figlio Davide, il nutrizionista Mino Fulco, l'osservatore La Sala e il preparatore Mauri. In aggiunta, dovrebbero rimanere Calzona (il vice di Sarri), il tattico Bonomi, il preparatore atletico Sinatti e il preparatore dei portieri Nista.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy