Napoli, per avere Verdi 20 milioni cash più 5 di bonus e 1,8 mln l'anno

Secondo quanto riferito da Rai Sport, il trasferimento ormai imminente di Simone Verdi al Napoli avverrà sulla base di un'offerta composta da 20 milioni di euro di offerta cash, più 5 milioni di bonus totali: 3 in caso di qualificazione alla Champions League, altri 2 in caso di Scudetto. Al giocatore invece contratto di cinque anni, con opzione per il sesto, a 1,8 milioni di euro all'anno.