Il Napoli si muove per giugno. Un obiettivo concreto del club partenopeo per il mercato estivo è Cristiano Biraghi, mancino della Fiorentina e ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Secondo quanto riporta SkySport, il Napoli ha avviato i primi discorsi con il club viola per partire avvantaggiato nella corsa al giocatore che con tutta probabilità potrebbe aprirsi a giugno. Biraghi, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, sarebbe una alternativa per la società azzurra nel caso fallisse l'assalto a Manuel Lazzari della Spal.