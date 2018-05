Napoli, per il Sun summit Sarri-Abramovich durato ben 7 ore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano ad arrivare notizie insistenti, su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, ieri ci sarebbe stato un meeting di sette ore tra Sarri ed il presidente dei blues Abramovich: per l'ormai ex allenatore del Napoli sarebbe pronto un contratto biennale, con il Chelsea pronto a pagare la clausola. Ad ore dovrebbe essere presa anche la decisione -da parte del club londinese- di esonerare Antonio Conte.