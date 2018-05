Napoli, per l'attacco si valuta anche il profilo di Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis il Napoli sta valutando diversi profili per rinforzare il suo attacco. Tra questi - si legge - c'è Mariano Diaz, classe '93 scuola Real Madrid che nell'ultima stagione s'è messo in evidenza all'Olympique Lione con 18 reti in 31 partite.