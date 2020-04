Napoli, per l'attacco spunta il nome del norvegese Alexander Sorloth

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca della prima punta, nel caso in cui Arkadiusz Milik non prolungasse il suo contratto (in scadenza a giugno 2021). Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss il club azzurro sta seguendo con attenzione Alexander Sorloth, centravanti classe '95, con a referto già 22 presenze e 6 gol con la nazionale norvegese. E' di proprietà del Crystal Palace, ma gioca in prestito al Trabzonspor.