Napoli, per la corsia piace Vrsaljko dell'Atletico Madrid

© foto di J.M.Colomo

Sime Vrsaljko è uno dei nomi più caldi per la retroguardia del Napoli. Il croato, ex Sassuolo, può lasciare l'Atletico Madrid. Gli azzurri puntano a un rinforzo in difesa, con l'alternativa di Thomas Meunier, del PSG. A riportarlo è Gazzetta.