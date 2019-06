© foto di PhotoViews

Al posto di Raul Albiol, il nome più caldo è quello di Kostas Manolas. Gli azzurri hanno proposto come contropartita Diawara, ma non ci sentono su Mertens. C’è un discorso con la Sampdoria per Joachim Andersen, che piace anche al Napoli. Tra le parti ballano però diversi milioni. Su James Rodriguez il Napoli aspetta che il Real Madrid abbassi le pretese, mentre per Hirving Lozano spunta la concorrenza del PSG di Leonardo. Lorenzo Insigne parte solo in presenza di un’offerta importante che al momento non è arrivata. Inoltre sono arrivati messaggi al Napoli da parte dall’entourage di Mauro Icardi che sarebbe felice di essere allenato da Carlo Ancelotti. Questo il punto di mercato sugli azzurri fatto da Rai Sport.