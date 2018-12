Napoli, per ora sei fuori. Al 45esimo Liverpool avanti 1-0: gol di Salah

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

Il Liverpool è avanti 1-0, il PSG sta vincendo 2-0 a Belgrado. A 45 minuti dalla fine della fase a gironi, il Napoli è fuori dalla Champions League. Ad Anfield ha deciso la prima frazione Mohamed Salah, autore al 34esimo di un gol arrivato dopo un lungo pressing offensivo dei reds.

La sfida è sembrata subito spettacolare, il Liverpool ha immediatamente fatto capire che stasera non c'erano similitudini con la gara d'andata. E' così che se al San Paolo la squadra di Klopp non aveva costruito nemmeno una occasione da rete, ad Anfield tra il settimo e il nono minuto è andato due volte a un passo dal vantaggio.

Il Napoli non è rimasto a guardare, ha risposto con Hamsik che ha calciato dopo otto minuti un pallone finito di poco sopra la traversa, ma col passare dei minuti ha abbassato il suo baricentro. E' soprattutto sulla corsia sinistra che la squadra di Ancelotti è andata in difficoltà, con Fabian Ruiz e Mario Rui che non sono riusciti ad arginare in alcun modo Alexander Arnold e Mohamed Salah. Ed è' su quella corsia che col passare dei minuti i reds hanno incentrato il proprio gioco offensivo.

Al 22esimo il gol di Mané, nato proprio da una azione costruita sulla sinistra, è stato annullato per posizione di fuorigioco. Nulla di irregolare invece al 34esimo, quando Salah è andato via a Mario Rui, ha preso in controtempo Ospina, e ha siglato il gol che ha deciso la prima frazione.

In casa Napoli da segnalare una fase offensiva che fino a questo momento non ha funzionato. Insigne ha provato a creare grattacapi alla difesa del Liverpool senza avere troppo sostegno, Mertens è stato condizionato da un duro fallo subito al 13esimo (Van Dijk è stato ammonito) e nel proseguo della prima frazione non è apparso fisicamente al meglio.