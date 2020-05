Napoli, per prendere Wendel servono almeno 30 milioni. C'è anche l'Atletico Madrid

vedi letture

Tra i nomi individuati dal Napoli per il proprio centrocampo, in vista di una possibile cessione di Allan, c'è quello di Wendel. Stando a quanto riferito da A Bola, però, per avere il centrocampista brasiliano classe '97, sulle cui tracce si è messo con un certo interesse anche l'Atletico Madrid, servono almeno 30 milioni di euro: questo il prezzo fissato dallo Sporting CP per la cessione.