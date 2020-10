Napoli, Petagna: "Squadra forte, quando ci sono le occasioni dobbiamo farci trovare pronti"

L'attaccante del Napoli Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Benevento: "Questa è una squadra di grandissimi giocatori. Finalmente ho fatto gol, abbiamo portato a casa questi tre punti che sono fondamentali e ci danno forza per la partita di giovedì in Europa League".

Ci racconti come hai fatto a convincere Gattuso?

"Negli ultimi due anni avevo fatto 30 gol in Serie A, ho sempre giocato, Giuntoli ha sempre creduto in me e sapevo che sarei rimasto qui perchè penso di avere caratteristiche importanti e migliorare ancora con questi grandissimi giocatori e questo grande allenatore".

Hai perso 10 chili nel lockdown.

"Sapevo che questa era l'occasione della vita per me e quindi per forza di cosa bisognava presentarsi al meglio. Sono contento di essere qui, c'è tutto per migliorare e far bene con questa grande squadra".

Ti senti un titolare del Napoli?

"Questa è una squadra veramente forte. Negli allenamenti c'è un ritmo altissimo, le partitelle in allenamento sono tutte tirate. Più competizione c'è, più si migliora. Poi le scelte le fa il mister e noi dobbiamo stare sul pezzo e dare il massimo. Quando ci sono occasioni dobbiamo farci trovare pronti".