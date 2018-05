Napoli, petizione per trattenere Sarri: già raccolte 10mila firme

© foto di Federico De Luca

Tutti allineati sulla scia di Maurizio Sarri. Nonostante i nomi altisonanti emersi in questi giorni - da Ancelotti a Conte, passando per Emery e Fonseca - i tifosi del club partenopeo chiedono a gran voce la conferma dell'attuale allenatore anche per la prossima stagione.

In questo senso, è partita anche una petizione su chance.org (Clicca qui per vederla) che alle 11.45 ha raccolto quasi 10mila firme ed è destinata a dare voci a molti altri tifosi del Napoli che chiedono a gran voce la permanenza di Sarri.