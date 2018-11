Napoli, piace Krunic. L'Empoli punta al ritorno di Luperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli guarda ancora in casa Empoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri sarebbero interessati a Rade Krunic, centrocampista classe '93 che si sta mettendo in mostra in Toscana in questa prima parte di stagione. Dal canto suo l'Empoli resta sempre in attesa di novità su Sebastiano Luperto, con la speranza di poter contare nuovamente su di lui dopo l'esperienza comune in B nella passata stagione.