Napoli, pre-campionato ingannevole: Ancelotti inizia col botto

Mai tirare le somme dalle amichevoli estive, a maggior ragione se con più di dieci cambi a partita ed esperimenti in ogni settore. E' la lezione che è arrivata dopo aver visto la prima del Napoli di Carlo Ancelotti, vittorioso sul campo sempre complicato della Lazio, peraltro già convincendo sotto molti aspetti e mostrando un volto totalmente diverso da quello visto nel pre-campionato. Il ritorno in serie A dopo nove anni del tecnico di Reggiolo non poteva essere migliore: tre punti e segnali più che incoraggianti contro una squadra di livello, una diretta concorrente per i posti in Champions per quasi la totalità delle griglie post-mercato dei giorni scorsi, già rodata perché con lo stesso allenatore e quasi l'intera rosa confermata in blocco.

E' stata notevole la reazione del Napoli, dopo un inizio molto timido e lo svantaggio alla prima vera occasione dei padroni di casa con Immobile abile a sfruttare un errore di Albiol e Koulibaly: i due hanno coperto insieme la traccia esterna concedendo paradossalmente l'interno ed il tiro in porta. Da quel momento, però, solo Napoli con un tiro al bersaglio verso la porta della Lazio: quattro occasioni chiare prima del gol di Milik, propiziato dall'asse Callejon-Insigne che va avanti ormai dagli anni di Benitez. Per il polacco solo conferme invece rispetto al prolifico pre-campionato ed al finale della scorsa stagione: un gol ogni 90' è la media che si porta dietro già da due anni. Ghiotta in precedenza l'occasione sprecata da Insigne che si è rifatto con gli interessi nella ripresa trovando l'incrocio dei pali di prima intenzione. Nel finale non è mancato un grosso rischio sul palo di Acerbi su situazione d'angolo, ma all'interno di un gara in cui il Napoli ha concesso pochissimo ad una squadra tra le più prolifiche del campionato. Solo annotazioni positive per gli uomini di Ancelotti, accompagnati fino a poche ore prima del match dallo scetticismo nonostante siano gli stessi dei 91 punti con l'aggiunta di alternative importanti a completare la rosa.