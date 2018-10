Napoli, primi rientri a Castel Volturno ed Ancelotti prepara il tour de force

Riapre il centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa della preparazione. Quest'oggi Carlo Ancelotti avrà le prime indicazioni da Koulibaly rientrato nei giorni scorsi per un affaticamento e ritroverà alcuni dei 14 nazionali azzurri, al massimo per un defaticante quelli impegnati ieri in Polonia come Insigne, Zielinski e Milik, così come Mario Rui e Hysaj, per far partire ufficialmente la settimana che porterà alla sfida all'Udinese e più in generale ad un tour de force già delicatissimo che proseguirà con le sfide a PSG e Roma. Il tecnico del Napoli a sua volta rientra da Trento, dove è stato protagonista del Festival dello Sport, al fianco di Sacchi e Guardiola per confrontarsi sul calcio italiano e internazionale e dove ha quasi presentato il suo Napoli ai colleghi, spendendo di nuovo belle parole per la scelta fatta in estate: "A Napoli c'è una bella famiglia, giocatori giovani ma già con esperienze importanti, umili, un club che ha voglia di crescere, una città bellissima e ci sono tutte le condizioni per fare un bel lavoro".

Non è mancato un riferimento agli insulti subiti in prima persona allo Stadium, ma non solo, ed in generale all'ambiente che si vive in Serie A e che segna secondo lui la vera differenza sui nove anni vissuti all'estero nei maggiori campionati europei: "Calcio italiano? Siamo rispettati all'estero, anche se mancano un po' di talenti, ma stanno saltando fuori alcuni bravi. La differenza è a livello ambientale, 9 anni all'estero tra Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, stadi nuovi e pieni, ma soprattutto rivalità sportiva, noi - ha attaccato Ancelotti - siamo rimasti indietro, ancora con gli insulti. Non è rivalità, ma maleducazione e ignoranza. Bisogna fare qualcosa. Io a Londra non ho mai preso un solo insulto nonostante le tante rivalità, così come credo Pep a Manchester da tifosi United".