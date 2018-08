Napoli, primo allenamento per l'ultimo arrivato Ospina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la splendida vittoria ottenuta sul campo della Lazio nel match d'esordio in campionato, il Napoli di Carlo Ancelotti è tornato al lavoro in vista della sfida contro il Milan. Come riporta il profilo Twitter dei partenopei, la seduta odierna è stata svolta anche da David Ospina, ultimo arrivato e convocato subito per la trasferta capitolina nonostante non avesse ancora sostenuto nemmeno un allenamento con la nuova squadra.