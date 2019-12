© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli non vince dallo scorso 23 ottobre in assoluto e da quattro giorni prima in campionato. Era dal 2010 che gli azzurri non inanellavano una striscia negativa così duratura ed è per questo che adesso Aurelio De Laurentiis sta facendo i dovuti sondaggi per l'eventuale sostituzione di Carlo Ancelotti, la cui posizione resta in bilico.

Gli eventuali sostituti - Secondo il Corriere dello Sport, è stata fatta una telefonata ad Allegri, che ha spiegato al presidente la sua volontà di attendere giugno e poi decidere la sua nuova squadra. C'è stato un colloquio telefonico anche con Luciano Spalletti, ma solo una esplorazione doverosa. E infine c'è stato il primo contatto con Jorge Mendes per Gennaro Gattuso. Quest'ultimo ha fatto sapere che il desiderio di sposare il progetto Napoli c'è, ma solo in presenza di un'idea che non sia solo semestrale.