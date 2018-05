Napoli, primo tweet di Ancelotti: "Grazie per la fiducia. Sarà un onore"

È arrivato da pochissimi minuti anche il primo tweet di Carlo Ancelotti sul proprio profilo ufficiale: "Napoli, sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie per la fiducia. #ForzaNapoliSempre".

@sscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre

It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qudtcpov5O

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 23 maggio 2018