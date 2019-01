© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouamé è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli a partire dal prossimo anno, almeno secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'operazione non sarebbe definitivamente andata in porto, visto e considerato che col Genoa va trovata ancora un'intesa definitiva. La prossima settimana è quella giusta per sistemare l'affare e, malgrado l'inserimento della Juventus, i 25 milioni messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis per il collega Preziosi (i due presidenti si vedranno) non dovrebbero creare problemi alla buona riuscita della trattativa.