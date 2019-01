Napoli, PSG pronto all'offertona da 90 milioni di euro per Allan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è pronto all'offertona per Allan, centrocampista del Napoli e da poco nel giro della nazionale brasiliana. Il Mattino in edicola racconta che i francesi possono offrire una cifra vicina ai 90 milioni di euro con un bonus di 10 milioni in caso di trionfo in Champions. Al calciatore, invece, sarà offerto un ingaggio faraonico da 8 milioni di euro a stagione. Cifre da top-player e che potrebbero portare il Napoli a una riflessione, nonostante abbia riferito al club francese che il brasiliano non si muove a gennaio. Qualora si aprisse un tavolo, il Napoli avrebbe soldi cash per bruciare la concorrenza per il cagliaritano Nicolò Barella.