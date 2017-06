Napoli, Reina aspetta De Laurentiis. Neto l’alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis sta per tornare in Italia e potrebbe sbloccare il mercato del Napoli che è un intricato puzzle nel quale bisogna mettere a posto tanti tasselli, spiega La Gazzetta dello Sport. Nessuna novità sul fronte portiere, contatti telefonici con l’entourage di Reina ci sono ma nulla è stato ancora definito: resta in piedi l’ipotesi di un prolungamento fino al 2019 con clausola rescissoria molto bassa per eventualmente separarsi tra un anno. Neto (nel mirino del Valencia) è la prima, forse l’unica, alternativa qualora invece lo spagnolo lasciasse Napoli già quest’estate.