Napoli, retroscena Lazzari: in estate Giuntoli ha offerto 18mln alla SPAL

© foto di Federico De Luca

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Manuel Lazzari, esterno della SPAL protagonista con la maglia del club ferrarese dal 2013. Radio Marte fa sapere che il club azzurro ha offerto 18 milioni di euro agli estensi durante la scorsa estate: la dirigenza della SPAL avrebbe anche accettato, ma ha posto una clausola, ossia il prestito dell’esterno per questa stagione. Risposta negativa della Società partenopea che considerava il ragazzo come sostituto sia di Hysaj che di Callejon. Adesso anche Roma, Lazio e Inter sono sulle tracce di Lazzari, che a Ferrara guadagna 600mila euro a stagione. La SPAL, tra l'altro, non cederà il calciatore a gennaio ma soltanto al termine del campionato in corso.