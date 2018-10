Napoli, retroscena Piatek: De Laurentiis ha offerto 35 mln, 'no' del Genoa

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli ha messo nel mirino Krzysztof Piątek, ma di certo non è l'unico club. Stando a quanto riportato da Rai Sport, però, il club azzurro s'era già mosso per anticipare l'enorme concorrenza. Negli uffici della Lega c'è stato un colloquio non troppo informale tra Aurelio De Laurentiis ed Enrico Preziosi e il patron azzurro ha messo sul piatto 35 milioni per strapparlo a tutti gli altri già a gennaio e lasciarlo a Genova fino al termine della stagione. La risposta del presidente del Genoa è stata picche, perché sa benissimo che col passare del tempo aumenteranno sempre più contendenti e cifre in ballo. Se ne riparlerà dunque per giugno, quando molto probabilmente la società ligure venderà l'attaccante polacco.