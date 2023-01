Napoli, rientra Kvara e Spalletti con la Roma punta sul migliore 11: Elmas-Politano unico dubbio

Kvaratskhelia corre verso la Roma. Il georgiano si è allenato in gruppo, ieri, dopo averlo fatto solo parzialmente nei giorni scorsi. Per domenica è pienamente recuperato, alle spalle influenza, febbre e sintomi vari che lo avevano costretto a saltare Cremonese e Salernitana. Ripartirà dal Maradona dopo lo show contro la Juventus affrontando un altro avversario di prestigio come la Roma. Spalletti - sottolinea il Corriere dello Sport - punterà sulla formazione migliore e in campo si rivedranno quasi tutti i protagonisti del derby vinto contro la Salernitana. Resistono pochi dubbi, uno di questi è in attacco, ma a destra, con Elmas che insidia Politano, si sistema - nelle gerarchie - più avanti di Lozano, si prenota per una maglia da titolare.