Napoli, rinnovo Hysaj: l'agente aspetterà l'offerta fino a dicembre

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Si avvicina il rinnovo di contratto con il Napoli per Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Rai Sport la nuova scadenza sarà fissata fino al 2023 con aumento della clausola rescissoria da 65 a 130 milioni. Novità anche per il futuro di Hysaj. Il Napoli ha rifiutato la corte del Chelsea che offriva al terzino 4 milioni più bonus, ecco perché ora la richiesta dell'entourage è di 3 milioni a stagione. L'agente di Hysaj aspetterà una risposta positiva fino a dicembre altrimenti non rinnoverà.