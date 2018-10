© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il belga non ha infatti ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto e la trattativa per allungare l'accordo dal 2020 al 2022 non è ben avviata. Nel caso in cui non dovesse arrivare la firma il giocatore potrebbe partire e in questo senso si fa largo l'ipotesi di un suo trasferimento in Cina.