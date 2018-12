Napoli, rinnovo Zielinski: l'entourage lavora sulla clausola rescissoria

© foto di Insidefoto/Image Sport

Novità sul futuro di Piotr Zielinski in arrivo da Radio CRC. Secondo l'emittente lo stand-by nella trattativa col Napoli per il rinnovo è dovuto alla clausola da inserire nel contratto, che l'entourage vorrebbe fissare sui 90 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe arrivare ad uno stipendio da 2,5 milioni all'anno che potrebbe arrivare a 2,8 con i bonus ed un ruolo importante potrebbe giocarlo anche la fidanzata del polacco che spinge per la permanenza. Le parti stanno lavorando e l'augurio è che si possa arrivare alla fumata bianca entro la fine del 2018.