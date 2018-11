Napoli, Rodrigo costa troppo. Piace Kouamé del Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli lavora al futuro, cerca un attaccante per ampliare il reparto offensivo. Piace Rodrigo del Valencia, ma ha 27 anni e la sua valutazione svaria tra i 40 e i 50 milioni e per il club partenopeo è fuori budget. In rialzo le quotazioni di Christian Kouame del Genoa,col ds Giuntoli che è stato tra i primi ad apprezzare le sue doti fisiche di combattente, tecniche e di rifinitore e balistiche di realizzatore. Lo riporta Tuttosport.