Napoli-Roma, i convocati di Gattuso: Osimhen non recupera, out anche il fuorilista Milik

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il big match di stasera contro la Roma. Assente Victor Osimhen, che non andrà neanche in panchina a causa dell'infortunio alla spalla, oltre a Tiemoué Bakayoko che sarà squalificato. Per il resto ci sono tutti, eccezion fatta per il fuorilista Arkadiusz Milik e i positivi al coronavirus Elseid Hysaj e Amir Rrahmani.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente