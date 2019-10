Napoli, Ruiz pone le condizioni per il rinnovo: niente clausola a 100 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, gli agenti di Fabian Ruiz avrebbero posto le prime condizioni al Napoli per l'eventuale rinnovo di contratto. I procuratori non sono disponibili a inserire una clausola pari o superiore ai 100 milioni di euro, ritenendola troppo alta anche valutando una possibile futura "via d'uscita" dal club partenopeo. La trattativa va avanti con il giocatore che dovrebbe vedere decisamente aumentato il proprio attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro.