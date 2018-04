Napoli, Sarri: "15 mesi senza Milik ci sono costati tanto"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia la vittoria odierna contro l'Udinese: "Trovare gli spazi oggi non era un nostro problema, semmai lo era concederli. Stasera abbiamo iniziato benissimo, poi abbiamo avuto qualche momento di passività, ma siamo stati molto più brillanti offensivamente. Il rientro di Milk ci dà delle variabili che non avevamo, per fortuna prima non ne abbiamo risentito ma resto dell’idea che i 15 mesi senza Milik ci sono costati molto. Ha la tecnica per poter giocare bene con i nostri giocatori offensivi e molta fisicità in più, per noi è un’arma importante, fortunatamente inizia a star bene. Sui gol da calcio d’angolo? Il fatto di segnare da palla inattiva mi dà soddisfazione, siamo una delle squadre con meno centimetri eppure quella che ha fatto più gol. Il San Paolo ci ha sempre aiutato in questo percorso, ci ha sempre portato punti, stasera è stato uno spettacolo, la stessa terna arbitrale ha detto che si era emozionata, è un qualcosa che abbiamo la fortuna di vivere solo noi. - conclude Sarri parlando della sfida scudetto - In questo momento l’orgoglio è aver raggiunto gli obiettivi societari con 6 giornate di anticipo, il che significa aver messo dietro squadre che lo scorso anno erano vicine a noi se non sopra come la Roma. Ora andiamo a mangiare, poi da domattina iniziamo a pensare alla Juve per vedere se possiamo toglierci un’altra soddisfazione".