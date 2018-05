Napoli, Sarri al passo di addio. Due le opzioni per sostituirlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sarri al passo di addio". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. A Londra - si legge - quello dell'allenatore partenopeo è il nome più accreditato per la panchina del Chelsea, ma resta il "problema" della clausola. De Laurentiis pensa a un sostituto "top". Il nome internazionale, che può anche essere uno «sponsor» per convincere i potenziali obiettivi sul mercato (e i nomi più o meno fantasiosi sono quelli di Conte e Ancelotti), o un allenatore italiano come Giampaolo con cui c’è stato un contatto in occasione di Napoli-Sampdoria prima di Natale. Piace anche Simone Inzaghi. Dall’alleanza con l’agente Jorge Mendes può nascere qualche idea interessante come Fonseca dello Shakhtar Donetsk o Marcelino del Valencia, piace anche Emery.