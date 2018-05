Napoli-Sarri, altro passo avanti ma bisogna attendere lunedì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano a crescere le percentuali di conferma di Maurizio Sarri. Ristabilito una sorta di 50% e 50% mercoledì a pranzo a casa del tecnico con un incontro distensivo per archiviare incomprensioni e frecciatine, è più di una sensazione che ieri nella cena di fine stagione la percentuale di permanenza di Sarri sia lievitata, al punto da rappresentare ora la soluzione più probabile. Non di certo soltanto per la proposta di un triennale che con i bonus supera i 4mln di euro a stagione. Lo scenario per un altro passo avanti è stato quello incantevole di Villa D'Angelo, con suggestiva vista del Golfo, con i due immortalati uno di fianco all'altro, sempre sorridenti.

Tanti sorrisi ed i complimenti pubblici di De Laurentiis a Sarri, mostrando anche alla squadra al completo un feeling - almeno apparentemente - ritrovato. Ed alcuni passaggi del discorso del presidente sono stati riportati anche sul sito del club: "Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti, vi dico grazie per questa grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una "Grande Bellezza. Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo. Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Napoli. Vi meritate tutti i sogni che avete nel cassetto. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". Parole importanti, che confermano il netto riavvicinamento da posizioni molto distanti, ma per la parola fine bisognerà aspettare almeno lunedì. In agguato c'è sempre il Chelsea, in attesa della finale di FA Cup, ed una pazzia economica di Abramovich (separarsi da Conte costa una ventina di milioni tra ingaggio e penale, più la clausola e l'ingaggio di Sarri) rimetterebbe tutto immediatamente in discussione.