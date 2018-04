Napoli, Sarri chiede almeno 4 mln l'anno per rinnovare fino al 2022

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli tiene banco il futuro di Maurizio Sarri, con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ha aperto al rinnovo del tecnico toscano. Il numero uno del club partenopeo è pronto ad allungare il contratto di Sarri fino al 2022, cancellando la clausola rescissoria ed aumentandogli l'ingaggio. La nuova offerta si dovrebbe aggirare intorno ai 3 milioni di euro, il tecnico vorrebbe partire da 4 come base fissa: c'è un divario importante. Non solo, Sarri vorrebbe anche garanzie sul piano tecnico: una rosa più forte e la permanenza dei big, queste le richieste dell'ex Empoli. A riferirlo è Il Mattino.