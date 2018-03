Napoli, Sarri: "Hamsik, problema al flessore. Stasera serviva pazienza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli supera di misura il Genoa e si rilancia nella lotta Scudetto. Questo il commento di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport: "Siamo nettamente sopra dove pensavamo di essere. Venivamo da due partite non vinte, anche se la nostra prova a San Siro è stata sottovalutata, abbiamo trovato una squadra forte. Abbiamo concesso pochissimo e creato le possibilità per vincerla, anche stasera era difficilissima. Il Genoa è una delle tre o quattro squadre in Europa che ha preso meno gol in trasferta. Ha fatto ultimamente tantissimi risultati. Abbiamo trovato una squadra chiusa, che ripartiva bene. Potevamo solo giocare ad altissima velocità, l'abbiamo fatto bene nei quindici minuti finali del primo tempo e a sprazzi nel secondo tempo. La palla ferma era l'unica possibilità. Stiamo facendo bene, la Juventus a questo punto della stagione aveva già vinto gli anni scorsi. Dobbiamo continuare, le partite saranno spesso come quella di stasera, sarà difficilissimo. Quando abbiamo trovato le combinazioni abbiamo raccolto i frutti, potevamo sicuramente fare di più, ma la sensazione da bordocampo era che non fosse neanche così semplice".

"Serviva pazienza, contro una squadra chiusa. Per tutta la settimana abbiamo parlato di questo atteggiamento, non potevamo andare allo scontro fisico contro di loro con gli attaccanti. Fosse per me andiamo a prendere il potere, non è così semplice. Abbiamo l'onore di lottare contro una squadra che ha vinto tanto, speriamo di fare il meglio possibile. Abbiamo la seconda migliore prestazione in una stagione del Napoli. Aver giocato dopo la Juventus è stato un vantaggio questa volta? Loro vincono il 90% delle partite, quindi per novanta volte su cento non è un vantaggio. Hamsik ha avuto un problema al flessore, dipende dall'entità. La sosta per lui capita al momento giusto. Giocare con le nazionali è faticoso per i giocatori, spesso sono costretti a spostamenti continentali".