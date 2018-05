Napoli, Sarri non è ancora esonerato. Ci sono due allenatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È una questione di lana caprina, un sottile gioco delle parti. Ma il Napoli ha sì ufficializzato Carlo Ancelotti, nuovo tecnico, per la stagione 2018-19. Ma dall'altra non ha esonerato Maurizio Sarri, perché c'è ancora una clausola in ballo (da 8 milioni) con le contrattazioni che proseguono fra il Chelsea e il tecnico. Almeno per ora la possibilità Zenit appare defilata, ma è pronta a riaccendersi in ogni momento, soprattutto se dovesse venire meno la proposta economica dei londinesi che, nel frattempo, devono trovare l'accordo per l'addio di Antonio Conte.

Insomma, per ora il Napoli ha due allenatori in essere, almeno finché non verrà comunicato l'esonero di Maurizio Sarri. Che, a questo punto, potrebbe arrivare anche più tardi del previsto (o mai, se dovesse essere pagata la clausola).