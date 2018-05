Napoli, Sarri: "Potrei anche decidere di fermarmi per un anno"

Fonte: TuttoNapoli

Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia l'ultima gara stagionale col Crotone: "91 punti, quota superata solo da chi ha vinto" interviene l'inviato Paolo Del Genio alludendo ai punti poco trasparenti accumulati invece dalla Juve "Sì, purtroppo queste son cose che si stanno dicendo da troppo tempo nel calcio italiano, noi però bisogna pensare al campo, al fatto che abbiamo fatto un risultato straordinario, una crescita bellissima che purtroppo non ci ha portato nell’albo d’oro ma nel cuore della gente, che ci ha fatto una festa straordinaria che non è mai stata fatta a chi non ha vinto.

Questa squadra potrebbe fare ancora grandi cose, purtroppo ci sono contratti che prevedono clausole che non è facile nemmeno prevedere, difficile trattenere giocatori quando sono richiesti da top club, è questa l’unica difficoltà perché siamo anche una squadra molto giovane, alcuni giovani stanno avendo una crescita esponenziale come Milik e Zielinski, questa squadra avrebbe ancora tanto da dare ma non dipende da nessuno, se queste clausole vengono riscattate vengono fuori delle problematiche importanti, perché non è facile trovare sostituti all'altezza a quei prezzi.

Dopo aver perso un sogno a Firenze non era semplice rimanere con la testa giusto, si siamo imposto il record, ed è stato un risarcimento morale, ringrazio i ragazzi per questo. Al futuro quindi sinceramente non abbiamo mai pensato finora, né io né i ragazzi, da domani valuteremo se c’è qualcuno che paga la clausola, se qui ci sono i presupposti per rimanere o se è meglio rimanere fermo un anno. Ora ci pensiamo, in un paio di giorni decideremo".