Napoli, Sarri: "Prova positiva: a luglio tutti davano l'Inter davanti a noi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha commentato così a Premium Sport il pareggio a reti bianche sul campo dell'Inter: “Sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo trovato una squadra forte in buona serata e venire a giocare qui non è mai semplice. Abbiamo condotto la partita, portando una risposta molto buona ad una sconfitta che non era scontata. Ci è mancato poco, di buttarla dentro: nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di rigori in movimenti. Per attenzione la squadra ha fatto bene. Se la Juve le vince tutte dobbiamo solo applaudire. Non siamo né la squadra più ricca d'Italia né la più forte. Dobbiamo fare il nostro meglio, possibilmente fino alla fine e possibilmente per intralciare la strada a tutti. Con la Roma qualche episodio di egoismo l'ho visto anche io, stasera invece meno. A volte potevamo tirare ed abbiamo palleggiato. Mario Rui sta facendo bene: a palleggio non manca bene. Chiaro che per forza di gamba la profondità di Ghoulam è superiore ma è questione di caratteristiche. Quando si è fatto male era tra i due-tre terzini più forte d'Europa: mancherebbe a qualsiasi squadra. Mario (Rui, ndr) non sta facendo male però. Insigne? Sta facendo una stagione straordinaria ed in una grande partita ha fallito un tiro. Non voglio giudicare le stagioni così. Se quella di stasera sembra una squadra che ha mollato, mi dissocio da questa idea. A luglio tutti davano l'Inter davanti a noi, oggi noi facciamo così bene che tutti si aspettano che qui si vinca. Juve? Non rispondo, se volete chiedermi di Napoli e Inter ok ma sulla Juve non rispondo più”.