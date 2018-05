Napoli-Sarri, sullo sfondo lo Zenit: offerti al tecnico 27 mln per 3 anni

© foto di Federico De Luca

Oltre alle perplessità di Sarri sul suo futuro al Napoli (legato in parte anche al mercato estivo), sullo sfondo c'è anche lo Zenit, che al tecnico partenopeo ha formulato una offerta faraonica: tra gli otto e i nove milioni di euro all’anno circa per due o tre stagioni in Russia. Cifre che impongono una riflessione all’allenatore del Napoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Ed anche se quello russo non è un club di prima fascia, 27 milioni per tre anni è un'offerta a cui ADL non può neanche lontanamente avvicinarsi.