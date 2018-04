Napoli, Sarri tra un ambiente da gestire e i dubbi sul futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non so se avrò le energie per rimanere" ha dichiarato Maurizio Sarri dopo l'esaltante vittoria contro la Juventus. Non un chiaro messaggio d'addio, ma sicuramente di profonda riflessione in vista di ciò che potrà accadere dopo il termine del campionato. "Il risultato di oggi non condizionerà le mie decisioni sul futuro" ha aggiunto nella stessa magica notte, con l'ago della bilancia che evidentemente pende verso un possibile addio a fine stagione. Ovvio che il tecnico partenopeo dovrà comunque fare i conti con Aurelio De Laurentiis e il contratto fino al 2020 con clausola da 8 milioni di euro, valutazioni che però verranno concluse e affrontate solo dopo il 20 maggio, soprattutto ora che gli azzurri sono con il vento in poppa nella volata scudetto. A riportarlo è Il Corriere della Sera.