© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Simone Verdi, esterno d'attacco del Napoli. Il Torino resta in pressing per il giocatore, Aurelio De Laurentiis è sceso a 22 milioni per farlo partire. Il presidente Cairo e il ds Bava, però, non salgono a questi numeri: vorrebbero Verdi in prestito con riscatto a 18 milioni di euro più 2 di bonus.