Napoli, schemi d'angolo da Scudetto: 13 gol come solo il Real

84 punti in 34 partite. Quello del Napoli di Sarri è un cammino sempre più sorprendente, considerando anche il calo realizzativo da più di un mese del tridente che invece negli anni scorsi ha trascinato la squadra. Pure senza la brillantezza dei tre davanti, a partire da Mertens che non trova il gol da sette partite, il Napoli è riuscito a rimanere in corsa per lo Scudetto e nell'ultimo turno a riaprire clamorosamente i giochi con l'impresa di Torino. Sarri i gol nell'ultimo periodo li ha trovati dai centrali difensivi: Albiol, Tonelli e Koulibaly (a quota 5 addirittura) sono andati a segno tra Udinese e Juventus, sfruttando la vera arma vincente di questa stagione, i calci d'angolo.

Otto gol realizzati dai centrali difensivi, ma soprattutto ben tredici da sviluppi di calcio d'angolo. Un primato in Italia e che tiene anche in Europa (solo il Real Madrid è riuscito a fare altrettanto, ma con ben altri saltatori). Numeri che sorprendono considerando che il Napoli, numeri alla mano, è tra le squadre più basse del campionato ed ha come saltatori solo i due centrali (più Milik, quando in campo naturalmente). Eppure Sarri, sin dal ritiro di Dimaro, ha lavorato quotidianamente sulle traiettorie tese di Ghoulam (ora Mario Rui) e Callejon (dopo ogni seduta, con Koulibaly al centro dell'area di rigore) al posto di quelle più ricamate di Insigne o Mertens che negli anni precedenti non hanno avuto grande fortuna.

Saltatori sul primo palo, sul secondo per rimetterla al centro, per la spizzata sul primo palo per le torri o - come accaduto a Torino - terzo tempo per arrivare all'impatto all'altezza del dischetto dopo una serie di blocchi e movimenti per liberare l'uomo prescelto dallo schema. Dettagli che fanno la differenza: se il Napoli è in lotta per il titolo, ed a pochi giorni da un turno pesantissimo con la Juve impegnata a Milano, lo deve proprio agli angoli con cui è rimasta a galla nel momento più duro. Dalla sportellata di Milik col Chievo è arrivato il gol-vittoria di Diawara, dai gol di Albiol e Tonelli su angolo la rimonta sull'Udinese e il 13esimo gol da angolo, quello di Koulibaly a Torino, può restare nella storia del club. Di seguito tutti i gol realizzati da situazioni d'angolo:

1 Hellas-Napoli auorete

2 Napoli-Atalanta Zielinski

3 Lazio-Napoli Koulibaly

4 Napoli-Sassuolo Insigne

5 Napoli-Sassuolo Merten

6 Torino-Napoli Koulibaly

7 Napoli-Verona Koulibaly

8 Napoli-Bologna autorete

9 Napoli-Genoa Albiol

10 Napoli-Chievo Diawara

11 Napoli-Udinese Albiol

12 Napoli-Udinese Tonelli

13 Juve-Napoli Koulibaly