Napoli, sei nomi sul taccuino di Giuntoli per raccogliere l'eredità di Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina ha il contratto in scadenza nel 2018, intanto il Napoli si muove per trovare un portiere per il futuro che possa sostituire degnamente lo spagnolo classe '82. Il Mattino ricorda i nomi presenti sulla lista del ds partenopeo Cristiano Giuntoli: il dirigente azzurro segue Neto (27) della Juventus, Wojciech Szczesny (27) della Roma ma di proprietà dell'Arsenal, Lukasz Skorupski (26) dell'Empoli ma di proprietà dei giallorossi, Mattia Perin (24) del Genoa, lo sloveno Rok Vodisek (18) dell'Olimpia Lubiana e Bernd Leno (25) del Bayer Leverkusen.