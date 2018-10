Napoli, senza Insigne altra mezza rivoluzione per Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vietato pensare al PSG. Terminata la pausa per le nazionali, Carlo Ancelotti vuole "riprendere il cammino proprio come si era interrotto", ovvero vincendo e proseguendo la striscia positiva. Il Napoli dovrà sbancare Udine, campo storicamente ostico (due le vittorie azzurre negli ultimi due anni, ma dopo ben 15 gare casalinghe di fila senza i tre punti in Friuli) per non perdere ulteriore terreno dalla Juventus, aspettando che il calendario dopo la Roma inizi a sorridere. Gara insidiosa per Ancelotti, ancora di più visti i tanti nazionali che hanno giocato entrambe le partite - come Insigne, out per affaticamento, ma anche Zielinski, Fabian e Hamsik - o che sono tornati in tempo soltanto per un allenamento come Ospina e Diawara ed anche dal fatto che il tecnico dovrà gestire lo sforzo di alcuni elementi perché a seguire ci saranno i big-match con PSG e Roma. L'insidia è rappresentata anche dall'avversario perché "la squadra di Velazquez - come sottolineato da Ancelotti - ha un'identità precisa, si difende con ordine e riparte in contropiede. Ha Lasagna che è pericoloso in questo ma il Napoli avrà una strategia adeguata".

Oltre a Lorenzo Insigne per affaticamento, Ancelotti deve fare a meno anche di Luperto ed Ounas. Tra i pali spazio all'ex Karnezis, considerando che Ospina ha svolto solo la rifinitura in gruppo. In difesa nonostante la diffida potrebbe esserci Koulibaly con Maksimovic per far riposare Albiol - in vista dei big-match - con Malcuit a destra (favorito su Hysaj) e Mario Rui a sinistra. A centrocampo con Allan, certo di un posto, potrebbe esserci Zielinski con Callejon e Verdi sugli esterni (rimasti a Castel Volturno e che per Ancelotti "hanno la priorità"). In attacco Mertens in coppia con Milik, ma non si esclude - anche per riservarsi un campo più offensivo nella ripresa - Verdi seconda punta ed a quel punto ci sarebbero una serie di spostamenti a catena con l'inserimento di Hamsik al centro e Zielinski (o Fabian) spostato a sinistra al posto dell'ex Bologna. Con Ancelotti però è lecito attendersi ulteriori sorprese e l'undicesima formazione per l'undicesima gara stagionale.