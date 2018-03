Napoli, sfuma Maycon: già svolte le visite con lo Shakhtar

© foto di Image Sport

Si completa la beffa per il Napoli. Come riporta Globoesporte, l'obiettivo Maycon avrebbe già svolto le visite mediche con lo Shakhtar Donetsk in vista dell'ufficialità dell'affare prevista per quest'estate. Nelle scorse ore, infatti, il Corinthians aveva trovato l'accordo con gli ucraini sulla base di un conguaglio di circa sei milioni di euro.